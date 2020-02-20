Самолет с украинцами из Уханя отправился с Борисполя в Харьков

20.02.2020, 12:06, Новости дня

Из международного аэропорта Борисполь вылетел самолет с украинцами, которых эвакуировали из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса. Трансляцию вел ТСН в Facebook.

Самолет с эвакуированными людьми был вынужден приземлится в Борисполе из-за погодных условий на дозаправку.

Из аэропорта в Харькове украинцев доставят специальных транспортом ГСЧС в сопровождении полиции в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

На борту SkyUp находится 45 граждан Украины, 27 иностранцев, а также экипаж и медики.

В Министерстве внутренних дел заверили, что все они здоровы, но в течении 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Новых Санжарах жители со вчерашнего дня протестуют против того, чтобы украинцев и иностранцев из Уханя доставили на карантин в местный медицинский центр.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что власть сделала все возможное, чтобы коронавирус не попал в Украину и призвал украинцев не устаивать провокации.