В Samsung Galaxy Z Flip за $1380 нашли неотключаемую рекламу

20.02.2020, 12:04, Разное

Пользователи обнаружили в Samsung Galaxy Z Flip одну особенность, которая больше характерна аппаратам Xiaomi. В устройстве присутствует неотключаемая реклама.

Открытие принадлежит сотруднику телеканала CNBC, о чем он пояснил на своей странице в социальной сети Twitter. Изучая гаджет от южнокорейского производителя, журналист нашел в нем рекламные посты, которые он так и не смог отключить. Они появляются в виде баннеров в фирменных программах Samsung. Реклама в Galaxy Z Flip демонстрируется юзерам на основе их предпочтений и интересов. Корреспондент, заплативший 1380 долларов, рассказал о личном нежелании видеть рекламу в смартфоне за такие немалые деньги.

Аппарат Samsung Galaxy Z Flip почти в течение последней недели можно приобрести уже и в России. Цена изобретения всемирно известной корпорации — почти 120 000 рублей. Оснащена модель 6,7-дюймовым дисплеем.