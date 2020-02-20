В ходе операции у берегов Панамы задержана кустарная подлодка с пятью тоннами кокаина

20.02.2020, 12:04, Разное

В Панаме провели операцию по задержанию подводного судна кустарного производства, перевозившего пять тонн кокаина. Подлодку на северо-востоке от Бокас-дель-Торо обнаружили сотрудники национальной воздушно-морской службы Панамы.
В рамках мероприятий по перехвату подлодки под арест были взяты четыре гражданина Колумбии. По словам представителей панамского ведомства, возможно, им удалось задержать рекордное количество нелегальных веществ, перевозимых при помощи кустарного судна.

В прошлом году перуанское патрульное судно ВМС перехватило возле северного побережья похожий, но полупогруженный корабль. В тот раз он перевозил 2 тонны кокаина. Эксперты отмечают, что до 90% коки выращивается в «Андском наркотреугольнике». В его состав входят Боливия, Колумбия и Перу, информирует «ПолитЭксперт».



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