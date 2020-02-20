Основатель Партии пенсионеров России призвал отечественных звезд не жаловаться на маленькие пенсии

20.02.2020, 12:04, Разное

Основатель Партии пенсионеров РФ Валерий Рязанский заявил, что российские знаменитости не должны упрекать государство за маленькие пенсии. Сенатор призывает отечественных звезд перестать жаловаться на доходы после выхода на пенсию.
Первый заместитель главы социального комитета призывает российских знаменитостей перестать поднимать шумиху вокруг темы о низких пенсиях. Политик считает, что требовать повышения пенсионных выплат могут лишь те люди, которые большую часть своей жизни тяжело работали и развивали страну. Отечественные же деятели продолжают получать высокие гонорары даже после достижения пенсионного возраста.

Валерий Рязанский отметил, что основная проблема жалоб состоит в попытках поставить на весы суму государственных выплат и зарплаты. Конечно же для них пенсия в 30 тысяч рублей кажется незначительной. К примеру, актер Александр Панкратов-Черный получает государственную пенсию в суме 14 860 рублей, а он является Народным артистом России, передает сетевое издание «ПолитЭксперт».



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