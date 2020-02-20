ERR — эстонский журналист нашагал за год больше 1000 километров и похудел на 32 килограмма

20.02.2020, 12:04, Новости дня

Ещё год назад эстонский журналист Юллар Прикс весил около 140 кг, и даже завязать шнурки на собственных ботинках ему удавалось с трудом. Прикс никогда не занимался спортом, но однажды внезапно ощутил желание прогуляться на свежем воздухе. Он начал гулять каждый день, увеличив дистанцию до нескольких километров — и в результате за год журналист избавился от 32 кг лишнего веса, пишет ERR.



ERR

Журналист Юллар Прикс сбросил за год 32 кг. В начале прошлого года весы показывали 140 кг, но после того, как Прикс начал каждый день ходить пешком, его вес снизился до 107,8 кг.

По словам Прикса (42 года), «круглым» он был с детства. «Даже если я сам так не думал, другие считали меня толстым», — вспоминает он.

Подтверждением тому служит полученный во время учёбы диплом за самый длинный спуск на санках. «Я так съехал с горки к озеру, что меня потом искали какое-то время. Другими спортивными достижениями похвастаться не могу», — говорит мужчина.

Несмотря на лишний вес, спортом он так и не начал заниматься. Ему нравилось пить пиво, есть шашлыки и не переживать сверх меры за своё здоровье. «Показатели были ещё в норме, разве что давление было высоковато и пульс достигал ста ударов даже в спокойном состоянии», — рассказывает Прикс.

Для него всё поменялось 5 января прошлого года. Ему вдруг захотелось прогуляться, просто проветриться. «Сделал кружок, чтобы освежиться. Хуже мне от этого не стало, и в голове что-то щёлкнуло», — Прикс считает, что в тот день родился заново. Он стал гулять каждый день, сначала по четыре километра в день, потом по семь.

Вес Прикса начал снижаться. Он шагал в любую погоду и в любом состоянии, даже когда здоровье оставляло желать лучшего, болели ноги и спина.

Сейчас у него прекрасные показатели здоровья. «Прибавилось сил и энергии, дни кажутся длиннее, больше успеваю сделать. Кроме того, благодаря снижению веса стало легче нагибаться и завязывать шнурки. А раньше приходилось набирать полную грудь воздуха, прежде чем нагнуться. Потом разгибался с посиневшим лицом», — описал Прикс свою жизнь год назад.

Вместе с репортёром передачи Ringvaade Прикс попробовал снова прогуляться четыре километра с нагрузкой 30 килограммов. «Ужасно тяжело. Не могу поверить, что ходил с таким весом», — удивился он.

Дата публикации 18 февраля 2020 года.