В СПЧ назвали «странной» инициативу сообщать о китайцах в автобусах

20.02.2020, 11:58, Новости дня

Водитель должен следить за дорогой, а не рассматривать пассажиров и думать, какой они национальности, к тому же такие меры могут привести к дискриминации, сообщил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте по правам человека Александр Брод.

Мосгортранс обязал водителей общественного транспорта, увидевших в салоне китайцев, уведомлять об этом диспетчеров. В пресс-службе предприятия объяснили, что таким образом они на фоне распространения по миру китайского коронавируса обеспечивают комфорт и безопасность на транспорте, а данные отправляют медикам.

«Инициатива странная. Во-первых, водитель выполняет свои прямые функции и прежде всего должен следить за дорогой. Учитывая московское движение, если он еще будет постоянно смотреть, кто заходит в транспорт, кто находится в салоне и думать, является ли этот пассажир китайцем, то ему просто некогда будет выполнять свои прямые обязанности», – говорит Брод.

Даже если водитель все-таки обнаружит лицо китайской национальности и сообщит диспетчеру, непонятно, что нужно будет предпринять далее, рассуждает эксперт. Неужели пассажира станут удерживать или гоняться за автобусом, выводить китайца и вести на проверку? По мнению эксперта, если Мосгортранс действительно хочет выявлять возможный вирус, то необходимо оборудовать общественный транспорт тепловизорами, как в аэропортах.

«Вообще сейчас какая-то болезненная ситуация складывается вокруг китайцев, нагнетается какая-то истерия. Да, понятно, что вирус опасен, нужно обеспечивать безопасность для российских граждан, но не доводить ситуацию до абсурда. Это вообще может вызвать ситуацию, когда от любого человека с иным разрезом глаз будут шарахаться, и, не дай бог, дискриминационные меры в их отношении», – отмечает Брод.

С 20 февраля правительство временно запретило въезд граждан Китая на территорию России, а с 19 февраля приостановлен прием документов на выдачу приглашений китайским гражданам на въезд в частных и учебных целях.

По данным на 20 февраля, число зараженных коронавирусом составляет 75 тысяч человек, 74 тысяч из них находятся в Китае. Скончалось около двух тысяч заболевших.



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