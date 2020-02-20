Фонд Михалкова получил почти 3 млрд рублей от Минкультуры

20.02.2020, 11:57, Новости дня

Минкультуры выделило «Российскому фонду культуры», учредителем которого является Никита Михалков, субсидии на 2,8 млрд рублей на реализацию творческих проектов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Также в числе учредителей фонда — Борис Любимов, Владимир Легойда, Сергей Шаргунов и Юрий Башмет. Все они входят в совет фонда.

По данным издания, 31 января «Российский фонд культуры» получил от Минкультуры субсидию в размере 1,94 млрд рублей, а 3 февраля — еще 900 млн. Средства выделены на 3 года. «Российский фонд культуры» проводит экспертизы и модерацию всех творческих проектов, реализацией которых ранее занималось министерство культуры.

Конкретные проекты, на которые планируется потратить полученные средства, пока не называются. В соглашении о предоставлении «Российскому фонду культуры» сообщается, что средства необходимо направить на «создание условий для эстетического воспитания», «поддержку юных талантов», «проведение и поддержку мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурно-национальной самобытности», «организацию международных культурных обменов и фестивалей».

Статус общероссийской общественно-государственной организации бывшая некоммерческая организация «Российский фонд культуры» получила 31 октября 2016 года по указу Владимира Путина. С присвоением этого статуса фонд получил право на субсидии из государственного бюджета.



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