Обнародованы кадры из самолета, на борту которого находятся украинцы и иностранцы с Уханя. Видео

20.02.2020, 11:54, Новости дня

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Демократы борются за лидерство накануне праймериз в Нью-Гэмпшире

30.01 / Подозреваемый по делу Голунова полицейский арестован

13.12 / Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел из-за возгорания кучи мусора – СМИ

07.02 / Количество инфицированных коронавирусом превысило 31000, умерших от болезни — более 600

13.02 / Twitter и Facebook оштрафованы за отказ локализовать данные российских пользователей

20.12 / Автомобили собрались оснастить таможенников мигалками и сиренами

23.12 / Политика: Нападками на Россию Джонсон готовится к знакомству с Путиным

04.02 / Омским школьникам выделили на горячее питание 5 рублей в день

14.01 / Больше крови, чем на руках у Сулеймани, только у бен Ладена – Помпео

23.12 / «Искусство должно возбуждать»: каток в форме пениса привел в восторг новосибирскую чиновницу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика