ФАС сообщила о стабилизации цен в ДФО

20.02.2020, 11:51, Новости дня

Федеральная антимонопольная служба заявила, что ситуация с ценами на продукты в Дальневосточном федеральном округе стабилизируется, этому способствует начало поставок продукции из российских регионов и некоторых зарубежных стран.

«В соответствии с поручением ФАС РФ территориальные органы Дальневосточного федерального округа проводят мониторинг цен в отношении отдельных видов продовольственных товаров (всего перечень товаров включает 18 позиций), поставки которых осуществляются из КНР. По состоянию на 17 февраля 2020 года можно сделать вывод, что ценовая ситуация стабилизируется», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что стабилизация цен в ДФО происходит из-за начала поставок продукции из сибирских регионов России, а также Турции и Азербайджана.

«По данным мониторинга, на 17 февраля в торговых сетях имеется достаточный запас плодоовощной продукции. До настоящего времени фактов нарушения антимонопольного законодательства в действиях торговых сетей, а также оптовых поставщиков продовольственных товаров не выявлено», – подчеркнули в ФАС.

Отмечается, что в случае значительного повышения цен ведомство проводит проверки обоснованности такого повышения.

«УФАС по Амурской области проводит проверки в отношении одной из торговых сетей, в которой зафиксирован значительный рост цен на отдельные виды овощной продукции», – приводится пример в релизе.

Ведомство предупреждает граждан, что во всех территориальных управлениях ФАС есть горячие линии для получения оперативной информации о фактах повышения цен на продовольственные товары.