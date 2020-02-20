Меркель пообещала не вмешиваться в вопрос о будущем канцлере

20.02.2020, 11:47, Новости дня

Ангела Меркель не намерена каким-либо образом вмешиваться в решение вопроса о следующем председателе ХДС и кандидате на пост канцлера Германии. На полях встречи с премьер-министром Финляндии в Берлине Меркель напомнила, что заявляла об этом и ранее, когда уходила с должности главы партии. Однако это не означает, что она не будет разговаривать с будущими кандидатами, отмечает немецкий журнал Der Spiegel.



Reuters

Ангела Меркель заявила, что не хочет вмешиваться в вопрос о том, кто станет преемником Аннегрет Крамп-Карренбауэр на посту главы ХДС, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Канцлер Германии не намерена каким-либо образом влиять на события, связанные с выбором нового представителя христианских демократов на пост председателя партии и, соответственно, с выбором нового кандидата на пост канцлера. На полях встречи с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Берлине Меркель напомнила о том, что обещала поступить именно так, ещё когда уходила с должности главы ХДС в октябре 2018 года.

«Тогда я сказала как о готовности быть канцлером, так и о том — и это я хочу ещё раз подчеркнуть, — что не буду вмешиваться в вопрос, кто в будущем возглавит ХДС или станет кандидатом в канцлеры», — отметила Меркель.

По словам действующего канцлера Германии, её «исторический» опыт показал, что «предшественники не должны вмешиваться» в подобные дела, и она руководствуется этим опытом и намерена его придерживаться. Однако это не означает, что она не будет разговаривать с будущими кандидатами.

Глава правительства Финляндии Санна Марин не считает, что кризис в партии ХДС может каким-либо образом омрачить срок немецкого председательства в Совете ЕС, отмечает Der Spiegel. По её мнению, Германия — страна, обладающая большим опытом и ориентированная на поиск решений, поэтому Марин уверена, что Германия отлично справится с ролью председателя Совета Евросоюза во второй половине года.

Что касается участия правых популистов в формировании правительства в других европейских государствах, Меркель ясно высказалась по поводу немецкой партии «Альтернатива для Германии»: она подчеркнула, что Христианско-демократический союз не должен сотрудничать с АдГ. Выносить суждения по поводу других стран Меркель отказалась — они должны принимать решения самостоятельно, пишет Der Spiegel.