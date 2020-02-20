Белый дом отрицает, что Трамп предлагал Ассанжу сделку

20.02.2020, 11:47, Новости дня

Накануне адвокат основателя WikiLeaks сообщил британскому суду, что Дональд Трамп обещал Джулиану Ассанжу помилование, если тот представит доказательства непричастности Москвы к взлому электронной почты национального комитета Демократической партии. Белый дом отреагировал на это заявление, назвав его «полной выдумкой и абсолютной ложью», пишет The Washington Post.



Reuters

Президент Трамп предлагал Джулиану Ассанжу помилование, если он скажет, что РФ не имела никакого отношения к взлому и распространению электронных писем национального комитета Демократической партии (DNC). Об этом на заседании британского суда заявил один из защитников основателя WikiLeaks Эдвард Фицджеральд, пишет The Washington Post.

По словам Фицджеральда, такую сделку Трамп предлагал его клиенту через конгрессмена-республиканца Дану Рорабейкера в 2017 году. В то время Ассанж находился в убежище в лондонском посольстве Эквадора.

Встреча Рорабейкер с Ассанжем не была секретом. После поездки в Лондон политик говорил в интервью СМИ, что основатель WikiLeaks «вновь категорически отверг, что РФ имела какое-то отношение к взлому DNC», и предполагал, что эти показания будут иметь «сногсшибательный политический эффект».

На своём сайте Рорабейкер отверг заявления Фицджеральда: «Я никогда не беседовал с президентом Трампом о Джулиане Ассанже. Точно так же ни Трамп, ни его представители не направляли меня на встречу с Джулианом Ассанжем».

Политик подчеркнул, что занимался поиском фактов по собственной инициативе. Вместе с тем он признал, что просил Ассанжа предоставить ему свидетельства об источнике, от которого WikiLeaks получил письма DNC, и в обмен обещал попросить Трампа о помиловании.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм также отвергла обвинения о том, что Трамп стремился заключить сделку с Ассанжем. «Президент знает Дану Рорабейкера только как бывшего конгрессмена. Он никогда с ним не говорил на эту или почти любую другую тему. Это полная выдумка и абсолютная ложь. Вероятно, это ещё один пример бесконечного обмана и абсолютной лжи со стороны DNC», — сказала она.

Трамп с давних пор оспаривает выводы разведсообщества США, которое обвинило Москву во взломе и распространении переписки демократов. Президент утверждал, что хакерами мог оказаться «какой-нибудь парень из Нью-Джерси» или китайцы.

В настоящий момент Ассанж находится в британской тюрьме, где он ожидает рассмотрение запроса об экстрадиции в США. Американские власти хотят придать его суду за нарушение Закона о шпионаже, потому что в 2010-м и 2011 году он якобы помог получить и распространить секретные правительственные документы, касающиеся войны в Ираке и Афганистане.

Основатель WikiLeaks оспаривает экстрадицию. Он настаивает, что действовал как журналист и публицист, а Вашингтон преследует его из-за «политических нападок». В США Ассанжу может грозить 175 лет заключения, обращает внимание.