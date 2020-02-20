Интерпол отказался помогать РФ в выдаче экс-министра обороны Украины

20.02.2020, 11:44, Новости дня

Интерпол отказался сотрудничать с Россией в вопросе выдачи бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в РФ в призывах к террористической деятельности, информирует источник из зала Второго Западного окружного суда Москвы, где слушается дело в отношении экс-министра.

«Генеральный секретариат Интерпола проинформировал российскую сторону о том, что этой организации запрещено вмешиваться в какие-либо конфликты политического, военного или религиозного характера. В связи с этим Интерпол отказался сотрудничать с Россией в вопросе выдачи моего подзащитного в РФ и рекомендовал государствам — членам Интерпола удалить Гриценко из своих розыскных баз, если он ранее туда был внесен», – передает РИА «Новости» слова адвоката Гриценко Дмитрия Динзе.

В декабре Следственный комитет довел до суда уголовное дело против экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в призывах к терактам в РФ через СМИ.

В сообщении на сайте СК указывается, что в 2014 и 2017 годах Гриценко, тогда уже не министр и не депутат, высказал мысль, что граждане РФ тоже должны нести потери, как и украинцы в Донбассе, и предложить взрывать российские поезда с боевой техникой.

Также, по его словам, на каждый взрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе украинцы должны отвечать взрывами машин в Москве или Таганроге.



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