Хуснуллин возглавил реализующую нацпроекты в регионах комиссию

20.02.2020, 11:44, Новости дня

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину возглавить комиссию по региональному развитию, которая будет заниматься реализацией нацпроектов в регионах.

На заседании правительства Мишустин напомнил, что работой над нацпроектами должна активно заняться комиссия по региональному развитию, передает ТАСС.

Он отметил, что было дано поручение в кратчайшие сроки сформировать президиум этой комиссии, куда войдут все участники национальных проектов, включая губернаторов.

«Марат Шакирзянович (Хуснуллин), прошу вас возглавить эту комиссию и еженедельно снимать все проблемы, которые возникают по нацпроектам», – сказал глава председатель правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал улучшить информирование россиян о нацпроектах.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Глава ОБСЕ об итогах нормандского саммита: Согласованные шаги станут важным вкладом в урегулирование конфликта на Донбассе

14.01 / Каменских показала фото в купальнике, сделанные в Мексике

11.02 / СМИ сообщили о первом случае коронавируса в Сан-Диего

18.01 / Потолок рухнул на спящего ребенка в Петербурге

02.12 / Выбрана главная елка России

05.02 / В Госдуме рекомендовали принять поправки о применении к бизнесу статьи УК об ОПГ

18.02 / Несколько сотен рыб выбросилось на поверхность реки Дон

10.02 / Число зараженных коронавирусом иностранцев в Китае увеличилось до 27

23.12 / Импортозамещение в SuperJet обойдется еще в 15 млрд рублей

14.12 / Сборная РФ обыграла чехов в матче Кубка Первого канала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика