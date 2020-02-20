Хуснуллин возглавил реализующую нацпроекты в регионах комиссию

20.02.2020, 11:44, Новости дня

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину возглавить комиссию по региональному развитию, которая будет заниматься реализацией нацпроектов в регионах.

На заседании правительства Мишустин напомнил, что работой над нацпроектами должна активно заняться комиссия по региональному развитию, передает ТАСС.

Он отметил, что было дано поручение в кратчайшие сроки сформировать президиум этой комиссии, куда войдут все участники национальных проектов, включая губернаторов.

«Марат Шакирзянович (Хуснуллин), прошу вас возглавить эту комиссию и еженедельно снимать все проблемы, которые возникают по нацпроектам», – сказал глава председатель правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал улучшить информирование россиян о нацпроектах.