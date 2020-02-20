Ученые раскрыли неожиданную пользу сытного завтрака

20.02.2020, 11:42, Разное

Немецкие ученые провели исследование, в ходе которого обнаружили неожиданную пользу плотного завтрака. Выяснилось, что правильный прием пищи по утрам способен предотвратить развитие диабета и ожирения, сообщает РИА «ФАН».

В эксперименте участвовали 16 человек, которых разделили на две группы. Одним давали сытный завтрак и скромный ужин, а другим – наоборот. Позже их поменяли местами и следили за показателями организма. Специалисты установили, что после высококалорийного завтрака тела испытуемых выделяли значительно больше тепла, чем вечером. При этом объем инсулина и глюкозы в крови начинал падать. 



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