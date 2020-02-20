В Конституции предложили закрепить принцип социального партнерства в трудовых отношениях

20.02.2020, 11:37, Новости дня

Председатель Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Наталья Агапова предложила внести в Конституцию поправку по социальному партнерству в регулировании трудовых отношениях.

«Было много предложений по социально-экономическим вопросам. Все внебюджетники добиваются повышения зарплаты и определенного уровня ее индексации через коллективные переговоры. Мы просим внести в статью 114 Конституции поправку о том, что правительство содействует развитию предпринимательства и частной инициативы, обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в регулировании трудовых и иных связанных с ними отношений», – приводит ее слова «ФедералПресс».

Первый заместитель председателя Госдумы Валерий Гартунг поддержал это предложение. Владелец ЧКПЗ добавил, что развитие малого бизнеса должно быть также закреплено в полномочиях правительства.

«В советское время были защищены социальные права граждан, но в экономическом плане мы уступали странам Запада. Сейчас мы это закрепляем в полномочиях правительства… У нас будет экономическая основа для поддержки высокого уровня жизни граждан», – резюмировал Гартунг.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства также отметил чрезвычайную важность сверки «каждой буквы и запятой» в поправках в Конституцию РФ и призвал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

День голосования по Конституции сделают выходным.

Между тем совет Госдумы продлил срок представления поправок в Конституцию до 2 марта.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что происходящее в настоящее время обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.