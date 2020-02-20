Суд арестовал шесть граждан Киргизии, подозреваемых в экстремизме

20.02.2020, 11:32, Новости дня

Мещанский суд Москвы арестовал шестерых приезжих из Киргизии, подозреваемых в создании экстремистской организации. Они останутся под стражей до 17 марта.

Киргизы были задержаны накануне на территории Москвы и Московской области сотрудниками ФСБ и полицейскими. По данным следствия, они входили в состав ячейки международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена в России).

В ходе оперативных мероприятий были задержаны три главаря и четыре активных члена ячейки, передает ТАСС. Они распространяли экстремистскую идеологию, подрывающую устои ислама, и привлекали новых сторонников. При обыске у них нашли запрещенную литературу и атрибутику.



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