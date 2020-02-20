Работодатель обязан до 30 июня уведомить работника о возможности выбора трудовой книжки

20.02.2020, 11:32, Новости дня

Работодатели обязаны до 30 июня уведомить сотрудников о возможности выбрать бумажную или электронную трудовую книжку, а также об изменениях в трудовом законодательстве.

Уведомление и заявление о выборе трудовой книжки необходимо подавать в письменном виде, заявил начальник Департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц ПФР Наталья Белянцева.

Работодатель обязан уведомить сотрудника о том, что законодательство изменилось, и сотрудник имеет право выбрать вид трудовой книжки. Заявление от сотрудника должно поступить только после уведомления и только в письменном виде.

Если работник выберет электронную трудовую книжку, то работодатель выдаст ему на руки бумажную книжку. Последняя запись в бумажной трудовой книжке должна удостоверить, что работник подал заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

С 1 января в РФ вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек. Работник обязан написать заявление о выборе трудовой книжки в срок с 1 июля до 31 декабря.