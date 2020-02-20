Робот-хирург провел уникальную операцию в московской клинике

20.02.2020, 11:32, Новости дня

В московской клинике колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского университета провели уникальную операцию: пациентке удалили кисту при помощи робота. Об операции агентству городских новостей "Москва" рассказал директор медицинского учреждения Петр Царьков.

"К нам за помощью обратилась молодая женщина с аномалией развития. В брюшной полости у нее развилась огромная киста диаметром около 10 сантиметров, которая прогрессировала и увеличивалась в размерах, – рассказал врач. – Ситуацию осложняло то, что пациентке уже проводили две операции на этом участке".

По словам Царькова, в других клиниках хирурги не хотели браться за третью операцию из-за высокого риска травматичности. Робот же удалил кисту без дополнительных разрезов. Сложная операция длилась пять часов, но в целом прошла успешно: пациентка потеряла лишь 20-30 миллилитров крови.

Царьков подчеркнул, что проведенная операция с помощью робота считается важным достижением в области хирургии.

В ноябре 2019 года сообщалось о сложной операции, проведенной при помощи робота в клинике Башкирского государственного медицинского университета в Уфе. Там пациенту удалили опухоль в средостении – области, где находятся сердце, пищевод и аорта.



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