Врачам удалось меня воскресить. Боец ММА рассказал о клинической смерти во время весогонки

20.02.2020, 11:32, Новости дня

Американский боец смешанных единоборств, выступающий в супертяжелом весе, Тайрелл Форчун рассказал о том, как пережил клиническую смерть во время весогонки перед соревнованиями по вольной борьбе в колледже.

Форчун сообщил, что хотел сбросить 12 килограммов за меньше, чем неделю. Во время одной из беговых тренировок у него случился припадок: "Я осознавал, что со мной что-то происходит. Я исходил пеной, но не мог совладать со своим телом", – сообщил Форчун.

"Тогда я подумал, что умру, – рассказывает Тайрелл, слова которого приводит Lenta.Ru со ссылкой на ESPN MMA. – Очнулся я уже в больнице, мне сказали, что органы отказывают из-за обезвоживания. Врачи пользовались дефибриллятором, чтобы вернуть меня. Когда я услышал это я запаниковал и снова потерял сознание"

По словам бойца, врачи четырежды воспользовались дефибриллятором, после этого они констатировали его смерть. При этом, Форчун сообщает, что врачам удалось его воскресить, но не стал уточнять как.

Напомним, Форчун известен по выступлениям в Bellator. На его счету восемь побед и ни одного поражения.



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