Тодоренко засветила голые ноги и ягодицы на фото с сыном

20.02.2020, 11:32, Новости дня
Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась в Instagram пляжным снимком с сыном Майклом на руках.
«Сын, я так люблю в тебе отца», – написала она.
На фото Тодоренко запечатлена в рубашке и нюдовых бикини.
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#сын , я так люблю в тебе отца)
Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. 5 декабря 2018 года она родила сына от российского певца Влада Топалова. С Топаловым Тодоренко оформила отношения 25 октября. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.
В интервью программе «Осторожно, Собчак!» Тодоренко разрыдалась, рассказывая о том, что ее мужу, певцу Владу Топалову, запрещен въезд в Украину.
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