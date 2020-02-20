Тодоренко засветила голые ноги и ягодицы на фото с сыном

20.02.2020, 11:32, Новости дня

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась в Instagram пляжным снимком с сыном Майклом на руках.

«Сын, я так люблю в тебе отца», – написала она.

На фото Тодоренко запечатлена в рубашке и нюдовых бикини.

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#сын , я так люблю в тебе отца)

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 19 Фев 2020 в 6:42 PST

Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. 5 декабря 2018 года она родила сына от российского певца Влада Топалова. С Топаловым Тодоренко оформила отношения 25 октября. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.

В интервью программе «Осторожно, Собчак!» Тодоренко разрыдалась, рассказывая о том, что ее мужу, певцу Владу Топалову, запрещен въезд в Украину.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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