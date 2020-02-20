Шовковский будет судиться с «Киевгаз»

20.02.2020, 11:31, Новости дня

Украинский экс-футболист, ассистент главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский получил платежку за январь от «Киевгаз» на сумму 706,71 грн за услуги, которые не получает с 2016 года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Шовковского, после того, как в его доме произошел взрыв из-за утечки газа, компания «Киевгаз» инициировала проверки квартир. По результам проверки инспектор потребовал у Шовковского извлечь газовую трубу из стены и провести ее снаружи.

«Я посчитал стоимость замены газовой плиты на электрическую, сопоставил ее со стоимостью ремонта и попросил отключить мне газ», – написал Шовковский.

С 2016 года, утверждает экс-футболист, он больше газом не пользуется.

«Газовый счетчик замер навсегда. Но не замерло начисление за газ по тарифу – без счетчика», – написал Шовсковский, сообщив, что «принципиально будет подавать на «Киевгаз» в суд».

Платёжка за газ 706.71 гривнаМного это или мало судить вам?!Вопрос риторический!Но обо всем по порядкуВ 2016 году… Posted by Oleksandr Shovkovskyi on Kolmapäev, 19. veebruar 2020

Александр Шовковский родился в 1975 году в Киеве. По версии журнала «Украинский футбол» признан девятикратным лучшим вратарем Украины. Шовковский является рекордсменом чемпионата Украины по количеству сыгранных матчей в высшем дивизионе.

В октябре 2016 году Шовковский получил тренерскую лицензию, а спустя два месяца заявил о завершении карьеры.

С сентября 2018 года является ассистентом главного тренера украинской сборной по футболу. С февраля 2020 года Шовковский вступил в должность спортивного эксперта PariМatch.