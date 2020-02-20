«Карантин продолжим на даче»: россияне покидают Diamond Princess

20.02.2020, 11:31, Новости дня

Российское посольство подтвердило, что опасный вирус выявили еще у двух наших соотечественников из числа тех, кто сейчас находится на борту круизного лайнера Diamond Princess.

В четверг утром автобус с номером российского посольства заехал на территорию порта в Йокогаме — на него сели граждане РФ с круизного лайнера Diamond Princess.

Российское посольство объявило, что среди 79 пассажиров лайнера, у которых был диагностирован коронавирус, появилось еще двое россиян. То есть теперь подтвержденное число заболевших российских граждан — три человека.

Это подтверждают и пассажиры, которых отпустили сегодня, 20 февраля.

— В каком составе вас сегодня выпустил?

— Сегодня — четверых, вчера — двое, а троих увезли по болезни.

Отпущенную сегодня группу разместили в одном из центральных токийских отелей. Вернуться домой сегодня они уже не успевают.

— Какие ваши дальнейшие планы?

— Сейчас приедем в Москву, поедем на дачу, сделаем себе двухнедельный карантин на всякий случай.

Перед тем, как сойти на берег, каждый турист получает справку, что вирус у него не обнаружен.

Всего за время карантина на борту Diamond Princess заболевших — 621 человек. К вечеру сегодняшнего дня лайнер должны покинуть около 500, у кого вирус не обнаружен, но останется еще около полутора тысяч, в том числе 14 наших соотечественников, которые все же рассчитывают сойти на берег до конца недели.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Российскую биатлонистку Светлану Слепцову дисквалифицировали на два года из-за допинга. Олимпийской медали Ванкувера она не лишилась

10.01 / Geely показала новый кроссовер HaoYue

02.02 / Пушков оценил заявление Помпео о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью

12.02 / Жадные и ленивые: в РПЦ назвали 5 причин, по которым мужчины отказываются платить алименты

11.02 / Трамп предложил выделить союзникам США более $700 млн для противодействия влиянию России

06.02 / «Союз» в Казахстане может приземлиться на древние захоронения

07.01 / 70-летняя Пугачева показала лицо крупным планом

08.02 / В Казахстане в ходе массовых беспорядков погибли 8 человек

10.02 / Новый BMW M3 обнаружили на дорогах Лос-Анджелеса

15.12 / Полицейские застрелили мужчину в Москве при задержании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика