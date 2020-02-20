Украинка Бех-Романчук победила на турнире во Франции

20.02.2020, 11:31, Новости дня

Украинская легкоатлетка, которая специализируется на прыжках в длину, Марина Бех-Романчук выиграла турнир серии World Athletics Indoor Tour, который прошел во французском Льеване, пишет официальный сайт соревнований.

Украинка прыгнула на 6,9 метра и на восемь сантиметров опередила Эсе Бруме из Нигерии, которая заняла второе место.

Бронзу завоевала белорусская спортсменка Анастасия Мирончик-Иванова, которая прыгнула на 6,59 метра.

Это четвертая победа Бех-Романчук на турнирах серии World Athletics Indoor Tour в этом году.