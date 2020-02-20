Украинка Бех-Романчук победила на турнире во Франции

20.02.2020, 11:31, Новости дня

Украинская легкоатлетка, которая специализируется на прыжках в длину, Марина Бех-Романчук выиграла турнир серии World Athletics Indoor Tour, который прошел во французском Льеване, пишет официальный сайт соревнований.

Украинка прыгнула на 6,9 метра и на восемь сантиметров опередила Эсе Бруме из Нигерии, которая заняла второе место.

Бронзу завоевала белорусская спортсменка Анастасия Мирончик-Иванова, которая прыгнула на 6,59 метра.

Это четвертая победа Бех-Романчук на турнирах серии World Athletics Indoor Tour в этом году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Израиль во время ударов по Сирии имитировал авианалет на Ливан

10.01 / У 26 освобожденных во время обмена на Донбассе украинцев нет паспортов – Минветеранов

21.01 / В Сенате США начинается судебное разбирательство по импичменту президента Трампа

06.12 / Украина представила «панораму космической базы на Луне»

07.01 / Мнения: Из нашей жизни ушла чернуха

09.02 / В Челябинской области жители перекрыли дорогу к карантинному центру по предотвращению распространения коронавируса

16.01 / Напавшего на мэра Иваново заподозрили в убийстве помощника депутата Госдумы

09.12 / СБУ проводит обыски в Одесском горсовете

08.02 / Смерти в ходе беспорядков: генконсульство РФ уточнило данные по инциденту в Казахстане

17.02 / Сотрудники скорой пострадали при нападении с арбалетом в Озерске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика