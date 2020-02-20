«Беспрецедентные меры безопасности». Зеленский заверил, что коронавирус не попадет в Украину

20.02.2020, 11:30, Новости дня

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил в Facebook, что Украина предприняла беспрецедентные меры безопасности при эвакуации украинцев и иностранцев из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Президент напомнил, что самолет с эвакуированными людьми приземлился в Борисполе из-за погодных условий, после дозаправки он полетит в место назначения – в аэропорт в Харькове.

«Меры безопасности – беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус в Украину не попадет. Нескольких граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента», – написал Зеленский.

Президент призвал украинцев не устраивать провокации в связи с эвакуацией людей из Уханя.

«Есть опасность, о которой я хотел бы сказать. Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы – украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии. Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города был одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома. К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией. Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера», – добавил он.

Літак з нашими громадянами та громадянами інших країн, яких ми евакуювали з Уханя, приземлився в Україні. Було складно з… Posted by Володимир Зеленський on Neljapäev, 20. veebruar 2020

Самолет пока находится в Борисполе. В Новых Санжарах жители со вчерашнего дня протестуют против того, чтобы украинцев и иностранцев из Уханя доставили на карантин в местный медицинский центр.