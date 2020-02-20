Турция заявила об «ущербе» сочинскому процессу из-за ситуации в Идлибе

20.02.2020, 11:30, Новости дня

Анкара намерена усилить контакты с Москвой с целью урегулирования ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT.

«Мы не можем сказать, что сочинский и астанинский [процессы] перестали действовать, но мы можем сказать, что им был нанесен ущерб», – приводит его слова ТАСС.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства пообещал, что Анкара сделает все возможное, чтобы «остановить режим [президента Сирии Башара] Асада как за столом переговоров, так и на месте».

Он обвинил сирийские правительственные силы в «нападениях» и заявил, что действия Дамаска «осложняют выполнение условий сочинских и астанинских соглашений».

«Мы передали российской стороне наши соображения, в предстоящий период усилим наши контакты», – отметил он.

«Мы не достигли желаемых результатов, поэтому, возможно, состоится встреча президентов [России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана]», – добавил глава МИД Турции.

Ранее сообщалось, что представители России, Турции и Ирана работают над согласованием даты трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию.



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