Тверской водитель погиб в лобовом ДТП, попав в яму на дороге

20.02.2020, 11:30, Новости дня

Смертельная авария произошла в четверг утром в Твери — Chevrolet Lacetti на высокой скорости вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Opel Astra. Момент столкновения попал на видео.

ДТП произошло около 08:40 утра 20 февраля на улице 2-ая Красина. На кадрах видно, как черный хэтчбек выезжает со второго ряда на встречную полосу и таранит светлый Opel. Очевидцы бросились на помощь водителям, но вытащить смогли только пострадавшую девушку. Владельца Chevrolet спасти не удалось — от полученных травм он скончался на месте.

Комментаторы отметили, что на этом отрезке дороги жизнь автовладельцам давно портит провал на дороге. Яма и серьезное превышение скорости, судя по всему, и стали причинами того, что легковушка вылетела со своей полосы.