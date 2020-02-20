Названы 10 ранних признаков рассеянного склероза

20.02.2020, 11:30, Разное

В последние годы рассеянный склероз всё чаще диагностируют у молодых людей в возрасте 20-30 лет. Медики говорят, что очень важным моментом, помогающим терапии, является раннее выявление заболевания, и назвали 10 признаков, при которых следует обязательно проконсультироваться со специалистами.

В первую очередь на рассеянный склероз может указывать постоянная неуклюжесть, когда человек испытывает проблемы с равновесием и координацией. Также ранним признаком данного заболевания может быть забывчивость, онемение конечностей без очевидных причин, проблемы с мелкой моторикой. Не стоит оставлять без внимание отсутствие типичной реакции на определение горячего или холодного, к примеру, кусочка льда и чашки с кипятком. Называют эксперты ранним признаком рассеянного склероза изменение привычных тактильных ощущений, частичную слепоту или нарушение цветовосприятия. В этих случаях рекомендуется обратиться к невропатологу и пройти обследование.

Настораживающим симптомом может стать слабость, тошнота, рвота, потеря сознания, уменьшенное мочеиспускание при прежнем объёме выпиваемой жидкости. У женщин признаком рассеянного склероза нередко становятся сбои менструального цикла. Это может свидетельствовать о гинекологических проблемах, но также не исключены и невралгические.