Зеленский рассказал, куда доставят эвакуированных из Китая

20.02.2020, 11:26, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медцентр, куда доставят эвакуированных из Уханя украинцев, будет самым охраняемым в стране, он находится в Новых Санжарах Полтавской области.

Как отметил президент в своем Telegram, бактериологической опасности на данный момент нет. По его словам, эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. 

«Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента», – написал Зеленский.

Также украинский лидер отметил, что самолет Boeing 737-700, который совершил посадку в киевском международном аэропорту Борисполь, после дозаправки полетит в Харьков.

«Меры безопасности – беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус на Украину не попадет», – добавил глава государства.

Зеленский добавил, что все эвакуированные из Китая украинцы здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней.

В четверг жители трех областей Украины не дали посадить самолет с украинцами, эвакуированными из Уханя. Лайнер сделал 35 кругов над Харьковской областью, но так и не смог там приземлиться.

Самолет, на борту которого находятся 48 украинцев и 27 иностранных граждан, вылетел из Уханя накануне вечером.

Также в Полтавской области начались столкновения полиции и местных жителей, которые протестуют против размещения в регионе эвакуированных украинцев. 

Зеленский заявил, если политики продолжат подстрекать население к неправовым действиям в связи с готовящейся эвакуацией граждан Украины из Китая, эвакуированных поселят в особняки этих политиков.



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