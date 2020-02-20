В Украине произошли стычки полиции с местными жителями, протестующими против размещения эвакуированных из Китая

20.02.2020, 11:24, Новости дня

В Полтавской области Украины местные жители устроили акцию протеста против прибытия в регион эвакуированных из китайского Уханя, который стал эпицентром распространения коронавируса. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Протестующие собрались вблизи медицинского центра поселка Новые Санжары, где якобы должны были разместить эвакуированных из Уханя украинцев. По словам жителей поселка, медучреждение не подходит для целей карантина.

На выезде из поселка произошли столкновения между жителями и сотрудниками правоохранительных органов. Полиция задержала несколько человек.

Ранее в Львовской области Украины местные жители также устроили акцию протеста против возможного размещения эвакуированных из Уханя украинцев. Протестующие перекрыли подъезды к местному госпиталю.