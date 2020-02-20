Наука: Увидеть работу синапса – найти ключ к болезни Альцгеймера

20.02.2020, 11:23, Разное

Ученые разработали способ увидеть в ярких цветах, как обмениваются информацией клетки мозга. Новая лабораторная технология позволит узнать ответы на вопросы, волнующие ученых много лет, касающиеся, в том числе, болезни Альцгеймера, шизофрении и депрессии.

Эта информация облегчит появление новых и значительно улучшит прежние методы лечения состояний, основу которых ученые до сих пор не могли понять. Подробно о методе исследователи изложили в журнале Nature Biotechnology.

Чтобы продемонстрировать эффективность технологии, команда Жу в Шарлотсвилле и его коллеги в Китае применили ее для визуализации недостаточно изученного нейромедиатора — ацетилхолина, который участвует в формировании поведения и влияет на память и настроение. Он принимает в том числе участие в развитии болезни Альцгеймера, шизофрении, депрессии, всех заболеваний эмоциональной и интеллектуальной сферы.

«Раньше у нас не было способа понять, как именно работает синаптическая передача. В случае с болезнью Альцгеймера мы тратим миллиарды долларов и до сих пор не получили эффективного метода лечения. И сейчас мы впервые можем увидеть происходящее», — говорит исследователь Юлиус Жу (J. Julius Zhu) из Школа медицины Университета Вирджинии.
Эндогенный ацетилхолин играет роль в процессах жизнедеятельности, в частности, это возбуждающий в центральной нервной системе и основной нейромедиатор парасимпатической нервной системы. Синтезируется он в нервных окончаниях из холина, а при воздействии ацетилхолинэстеразы (фермента) легко разрушается с образованием холина и уксусной кислоты.

Малые концентрации ацетилхолина облегчают синоптическую передачу, в то время как большие — тормозят.

Лекарства, разработанные для борьбы с болезнью Альцгеймера, фактически подавляют ацетилхолинэстеразу — фермент, понижающий уровень ацетилхолина и снижающий таким образом избыточное возбуждение. Но врачи не до конца понимали, как работает лекарство, а способа определить, сколько именно этой блокировки требуется, не существовало.

«Эти лекарства не очень эффективны. Они обеспечивают незначительное улучшение, а после их отмены наступает ухудшение состояния. Возможно, пытаясь лечить этих пациентов, вы временно улучшаете их состояние, но на самом деле делаете только хуже», — говорит Жу.
Имея в руках инструмент для того, чтобы увидеть ацетилхолин и другие нейромедиаторы в действии во флуоресцентном свете, врачи сумеют понять, какое течение этого процесса становится основанием для крепкого психического здоровья, и затем работать над его восстановлением у пациентов с неврологическими заболеваниями.

В первую очередь они хотят количественно измерить, каким образом нейромедиаторы работают в норме. Они уже обнаружили, что передача ацетилхолина очень отличается от той, которую ожидали увидеть. Затем они планируют найти различия между здоровыми людьми и пациентами, что должно дать нужные ответы.



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