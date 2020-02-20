Гаджеты: Первая партия Samsung Galaxy Z Flip полностью распродана в онлайн-режиме

20.02.2020, 11:21, Разное

Смартфон Galaxy Z Flip, презентованный Samsung на минувшей неделе, воспринимается большинством потребителем как настоящий хит сезона. Об этом свидетельствует огромная заинтересованность гаджетом, первая партия которого уже раскуплена в онлайн.

В Samsung подтвердили информацию о том, что запасы складного телефона со стеклянным дисплеем, предназначавшиеся для онлайн-продаж, уже закончились. Разработчики пообещали к пятнице 21 февраля предоставить к реализации очередную партию Galaxy Z Flip.

Компания-производитель предупреждала об ограниченном количестве смартфонов на первых порах. Напомним, Galaxy Z Flip оценен в $1380.