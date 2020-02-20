«Союз» с военным спутником «Меридиан-М» стартовал с Плесецка

20.02.2020, 11:19, Новости дня

Ракета «Союз-2.1а» с военным спутником связи «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны.

«В четверг, 20 февраля, в 11.24 (мск) с пусковой установки (ПУ) 3 площадки 43 Государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк, Архангельская обл.) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя (РН) среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом (КА) «Меридиан-М», – передает РИА «Новости» сообщение минобороны.

Отмечается, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета.

В российской военном ведомстве добавили, что «Союз-2» взяли на сопровождение с Земли.

«Стартовавшая в 11.24 мск … ракета в 11.28 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск», – говорится в сообщении.

Это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2020 году.

Напомним, во вторник «Союз-2» протестировали в Плесецке перед запуском.