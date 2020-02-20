Британским школьникам дали неприятный совет о проявлении любви

20.02.2020, 11:19, Новости дня

Ученикам средней школы британского города Уиган в Манчестере раздали брошюры под названием «101 способ показать свою любовь без секса», в которых содержались странные советы, шокировавшие родителей школьников.

Фотографии брошюры публикует unilad.co.uk. В ней сказано, в частности, что проявить свои чувства можно, «пососав пальцы» своего партнера.

Кроме того, составители брошюры считают, что подросткам уместно советовать дарить друг другу нижнее белье, покусывать уши, предложить пожениться, купить кусок Луны, сделать татуировку с его/ее именем. Также «101 способ…» предлагает «уснуть вместе у огня» или «вместе спрыгнуть с парашютом».

Брошюра привлекла внимание родителей 14-летней Эммы, Карла Лоуренса и Стейси Ларкин. Они обвинили школу и составителей листовки – некоммерческое предприятие Spectrum Community Health CIC – в «пропаганде фетишей».

«Я понимаю, что дети должны знать, что происходит вокруг, но не думаю, что нужно продвигать фут-фетишизм в девятом классе», – сообщил Лоуренс. Мужчина рассказал, что подобные брошюры раздали не только девятиклассникам, но и детям старше и младше.

Ранее в Великобритании предложили разрешить гендерно нейтральную форму в школах. Авторы инициативы считают, что ученики должны сами выбирать, что хотят носить – брюки, шорты или юбки – вне зависимости от пола.

Между тем в Британии растет число молодых людей, сменивших пол и пожалевших об этом.