Клишас указал на противоречие решения Гааги по делу ЮКОСа российскому правопорядку

20.02.2020, 11:12, Новости дня

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что решение апелляционного суда Гааги вновь обязать Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 млрд долларов противоречит российскому правопорядку.

Клишас сообщил в ходе заседания рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, что решение суда Гааги – это «очевидно противоречащее российскому правопорядку решение, тем более у нас есть решение Конституционного суда по этому вопросу», передает ТАСС.

Напомним, во вторник Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа.

В Минюсте заявили, что РФ продолжит отстаивать свои законные интересы в этом процессе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как акционеры ЮКОСа снова хотят заработать на России.



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