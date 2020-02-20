Журналиста Павла Брыкина сбила машина: водитель пытался уйти от интервью

20.02.2020, 11:06, Новости дня

В Красноярске следователи выясняют обстоятельства происшествия, в котором пострадал журналист телеканала "Россия 1" Павел Брыкин — его сбила машина. По предварительным данным, все случилось, когда репортер пытался взять интервью у местного жителя. Тот отказался давать комментарий и уехал, сбив при этом журналиста.

Инцидент произошел 20 февраля на улице Чернышевского. Репортера увезли в больницу с серьезными травмами.

По данному факту начали доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. В Следственном комитете уточнили, что действия водителя могут быть квалифицированы как воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста (статья 144 УК РФ).

В 2016 году Павел Брыкин пострадал при подготовке сюжета об арестованном мэре Владивостока Игоре Пушкареве. На журналиста напали сотрудники охраны ОАО "Владивостокский бутощебеночный завод" Олег Фецыч и Антон Таюрский. Их также обвинили по статье 144 УК РФ, одного из них арестовали. Свою вину мужчины не признали.



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