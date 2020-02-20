Пьяный ульяновец сбил беременную женщину и ее мать на переходе

20.02.2020, 11:06, Новости дня

Пенсионер за рулем "Калины" сбил беременную женщину и ее маму на пешеходном переходе в Ульяновске, после чего скрылся с места. Остановили его очевидцы аварии, молниеносно пустившиеся в погоню.

 

ДТП произошло около шести часов вечера 19 февраля на улице Рябикова. На записи с камеры наблюдения видно, что две машины притормозили перед нерегулируемым переходом, чтобы пропустить пешеходов, тогда как серебристая "Лада" и не думала останавливаться — на скорости проскочила меж двух машин и сбила 57-летнюю женщину и ее 36-летнюю дочь.

 

Свидетели бросились на помощь пострадавшим, а вот виновник аварии даже не вышел из салона. Менее чем через минуту он и вовсе тронулся с места и попытался скрыться, но неравнодушные водители быстро его нагнали и остановили на светофоре. По их словам, 67-летний мужчина был пьян, но в ГИБДД на сей счет хранят молчание.

Мать беременной женщины госпитализировали, саму ее после осмотра отпустили домой.



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