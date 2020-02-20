Украина уже добыла 80 лицензий на Олимпиаду 2020 года

20.02.2020, 11:06, Новости дня

Украина по состоянию на 13 февраля добыла 80 лицензий в 15 разных видах спорта на Олимпиаду 2020 года, которая пройдет в Токио, об этом пишет УНН.

Больше всего лицензий Украина добыла в легкой атлетике – 21. В гребле на байдарках и каноэ – девять, в синхронном плавании – восемь, в художественной гимнастике – семь, в плавании – шесть, в пулевой стрельбе и спортивной гимнастике – по пять, прыжки в воду – четыре, вольная борьба, конный спорт и стрельба из лука – по три, греко-римская борьба и велоспорт – по две, стендовая стрельба и гребной слалом – по одной лицензии.

15 февраля сообщалось, что спортсменка Анжелика Терлюга стала первой украинкой, которая добыла олимпийскую лицензию в карате.

Олимпиада 2020 года пройдет в японском Токио с 24 июля по 9 августа. В рамках Игр будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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