Сотрудник полиции погиб в аварии в сочинском тоннеле

20.02.2020, 11:06, Новости дня

В Сочи после рискованного обгона погиб 42-летний сотрудник полиции.

Инцидент произошел 19 февраля в тоннеле на дороге Адлер — Красная Поляна, когда автомобиль Toyota Mark X на большой скорости потерял управление после резкого маневра и врезался в грузовичок дорожной службы.

Основной удар пришелся в правую часть легковушки, по словам очевидцев, автомобиль был праворульный. Водитель, по информации издания "Кубанские новости", погиб на месте.



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