Белый дом признал, что торговая политика Трампа подавляет экономику

20.02.2020, 11:06, Новости дня

Белый дом признал, что позиция президента США Дональда Трампа по торговым вопросам подавляет экономический рост и инвестиции в бизнес, пишет Bloomberg.

"Неопределенность, вызванная торговыми переговорами, сдерживала инвестиции", — сообщил журналистам Томас Филипсон, исполняющий обязанности председателя Совета экономических советников Белого дома.

Сам Трамп, напротив, неоднократно утверждал, что его торговая политика не повредила экономике, но увеличила поступления в бюджет за счет введения повышенных пошлин.

Филипсон не уточнил, насколько сильным было влияние торговой неопределенности. Он указал на исследование Федеральной резервной системы США, согласно которому неопределенность в торговле может сократить рост экономики США примерно на 1%, и в то же время добавил, что он не обязательно согласен с этой оценкой.

15 января США и Китай подписали торговое соглашение первой фазы. В рамках сделки Китай пообещал в ближайшие два года вложить в покупку американских товаров на 200 миллиардов долларов больше, чем в 2017 году.

Соглашение первой фазы существенно ослабило напряженность, но не положило конец торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира. Все еще остаются в силе американские пошлины на импорт из КНР на сумму 370 миллиардов долларов. Кроме того, администрация Трампа проводит торговые переговоры с Европейским союзом.

Филипсон сказал журналистам, что экономика США должна выиграть от снижения неопределенности в отношении торговой политики Трампа.

Между тем, вспышка коронавируса COVID-19 может негативно повлиять на реализацию Китаем своих обязательств в рамках промежуточной торговой сделки с США.



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