Жертвами коронавируса в Китае стали 2118 человек

20.02.2020, 11:06, Новости дня

По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек. За сутки были инфицированы 394 человека, сообщает Национальный комитет по здравоохранению.

1779 человек вылечились и были выписаны из больниц. Было зарегистрировано в общей сложности 74 576 подтвержденных случаев заражения.

В комитете пояснили, что сокращение числа заболевших по сравнению с предыдущим днем объясняется корректировкой статистических данных.

За пределами материкового Китая – в Гонконге, Макао и Тайване – было зарегистрировано 99 подтвержденных случаев инфицирования.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 19 февраля, в других странах новым коронавирусом заразились 924 человека в 25 странах. За сутки зафиксировано 120 новых случаев.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.