Теплицы в России оказались одними из самых доходных

20.02.2020, 11:06, Новости дня

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка назвал самое доходное направление сельского хозяйства в РФ — это теплицы. 

Самая высокая рентабельность EBITDA у производителей тепличных овощей: за год показатель вырос на 8 процентных пунктов (п.п.) до 52 процентов.

В РФ начался бум строительства теплиц в 2014 году после введения продуктового эмбарго и падения курса рубля.

Второй импульс роста тепличный бизнес получил после обострения конфликта с Турцией и введения запрета на поставки ряда турецких продуктов. В итоге долю турецких производителей помидор заняли российские фермеры.  Теплицы даже строил сын Романа Абрамовича Аркадий и автодилеры, например, структуры, близкие к владельцам автодилера "Авилон" (ГК "Мое лето"), сообщили "Ведомости".

Российский бизнес потратил на строительство теплиц в 2015–2019 годах более 200 миллиардов рублей. Строится еще 1100 гектар новых теплиц, сообщил директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков. РФ полностью обеспечена собственными огурцами, но 40 процентов томатов все еще импортируется.

Современные теплицы обладают высокой производительности: до 80 килограмм овощей с 1 квадратного метра. А цена на овощи зимой и ранней весной остается высокой. Это повышает доходность теплиц. Фермеры научились строить и собственны мини-ТЭЦ для обогрева и освещения теплиц. В этом случае рентабельность еще выше.



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