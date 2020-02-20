Росздравнадзор опроверг информацию о вреде «Кагоцела»

20.02.2020, 11:04, Разное

Появившиеся на просторах Сети сообщения о вреде отечественного препарата «Кагоцел®» не соответствуют действительно. Как отметили специалисты Росздравнадзора, жалоб на нежелательные последствия употребления медикамента в надзорное ведомство за последние два года не поступало.
Медицинский препарат «Кагоцел», относящийся к группе так называемых «индукторов интерферона», прошел все необходимые испытания. Он полностью соответствует международным требованиям. Производитель, по данным Росздравнадзора, провел оценку возможного влияния лекарства на репродуктивную функцию в ходе проведенных перед регистрацией клинических исследований. Результаты данной работы подтвердили, что препарат не оказывает влияния на репродуктивные органы животных. Тестирование на людях не проводилось, поскольку оно противоречит действующим во всем мире, в том числе в Российской Федерации, нормам Надлежащей клинической практики (GCP). В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения России, подобные испытания проводятся на крысах. Эти животные используются в качестве модели, позволяющей с наибольшей вероятностью экстраполировать полученные результаты на человека, передает «АиФ»
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Стоит отметить, что опровержение Росздравнадзора последовало в ответ на домыслы пользователей Сети о том, что препарат «Кагоцел» провоцирует мужское бесплодие. Производитель, чтобы опровергнуть возникшие слухи, пошел на беспрецедентный шаг и обнародовал детальные дынные обо всех зафиксированных случаях возникновения побочных реакций. Согласно официальной информации, общее количество нежелательных последствий составило 0,0000905% от всего числа обращений за все время реализации препарата на рынке. При этом в большинстве случаев это было проявлением аллергии на медикамент, о возникновении которой покупатели предупреждаются в Инструкции по использованию медикамента.

Основная масса жалоб по классификации ВОЗ, как сказано в отчете, получила индекс «редко», указывающая на то, что частота обращений колеблется от 1/10 000 до 1/ 1000 назначений. На отсутствие опасных реакций указывают данные периодических отчетов и за весь многолетний период обращения препарата на рынке.



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