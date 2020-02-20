Адвокат Романа Радова: «Григорьев-Апполонов помогает вдове признать Олега Яковлева невменяемым»

20.02.2020, 11:04, Разное

После смерти участника группы «Иванушки International» Олега Яковлева всё его наследство досталось близкому другу и племяннице, что не устраивает гражданскую супругу покойного исполнителя Александру Куцевол, поэтому она продолжает бороться за имущество в суде. Недавно адвокат Романа Радова рассказал, что Андрей Григорьев-Апполонов выступает на стороне вдовы и помогает признать умершего музыканта невменяемым.
Несмотря на длительные судебные тяжбы, Александре Куцевол до сих пор не удалось добиться признания Олега Яковлева невменяемым, равно как не смогла она подтвердить официальный брак с возлюбленным. Тем не менее вдова продолжает борьбу с Романом Радовым и племянницей покойного музыканта Татьяной и, как оказалось, заручилась поддержкой Андрея Григорьева-Апполонова, помогающего доказать, что на момент написания завещания Яковлев был невменяем. Человек с таким именем и фамилией выступил на стороне Куцевол на одном из недавних заседаний, рассказывает адвокат Радова.

При этом сам наследник Олега Яковлева сомневается, что речь идёт именно о коллеге и друге покойного. Роман Радов отсутствовал на заседании, но ознакомился с протоколами и другими документами, в которых действительно значится имя Андрея Григорьева-Апполонова. Последний после смерти коллеги поддерживал его вдову морально и материально, но всё же Радов не уверен, что именно он помогает доказывать невменяемость Яковлева, так как есть полный тёзка музыканта. Именно этот человек, по словам артиста, некоторое время назад уже пытался «влезть в разборки», поэтому и сейчас мог появиться в суде ради хайпа.



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