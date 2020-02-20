Программист-автор «копировать» и «вставить» умер в США

20.02.2020, 10:58, Разное

Американский программист Ларри Теслер скончался в США в возрасте 74 лет. Он был автором таких функций компьютера, как «вырезать», «копировать» и «вставить», без которых трудно представить работу с современными вычислительными устройствами, сообщает Национальная служба новостей.

О смерти Теслера сообщили представители научно-исследовательского центра Xerox PARC, где он работал с 1973 года. Сотрудники центра обратили внимание, что Ларри принадлежат множество других важных технических изобретений. Известно также, что он работал в компаниях Apple, Amazon и Yahoo.