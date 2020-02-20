Ученые опровергли версию о лабораторном происхождении коронавируса

20.02.2020, 10:58, Новости дня

Ученые из научных институтов США, Германии, Нидерландов и других стран назвали слухами версию о лабораторном происхождении коронавируса.

В медицинском журнале The Lancet опубликовано заявление 27 ученых, где они осуждают «конспирологические теории о том, что коронавирус нового типа имеет неестественное происхождение», передает ТАСС.

«Эти теории только распространяют страх, слухи и предубеждения, которые угрожают нашему глобальному сотрудничеству в борьбе с распространением вируса», – говорится в заявлении.

Специалисты проанализировали геномы нового возбудителя пневмонии и пришли к выводу, что «коронавирус произошел в условиях живой природы, как и многие другие новые патогены».

Ранее ученые обнаружили промежуточного «хозяина» нового коронавируса 2019-nCoV, а также подтвердили происхождение коронавируса от летучих мышей.

Между тем число новых заражений коронавирусом в Китае за сутки сократилось в четыре раза. В среду число заразившихся превысило 74 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 2004 случаев, более 14 тыс. 300 человек выздоровели.