Портовые сборы в России увеличат в десятки раз по предложению ФАС — «Коммерсантъ»

20.02.2020, 10:57, Новости дня

Максимальные ставки некоторых портовых сборов в России предложено увеличить в 154-177 раз. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект индексации сборов на 2020—2022 годы, подготовленный по предложению Федеральной антимонопольной службы.

По данным издания, предложенные изменения касаются маячного, ледокольного, навигационного и портового сбора «Росморпорта» для заграничного и каботажного плавания.

Для всех портов предлагается принять единые предельные максимальные ставки сборов, которые будут действовать с 2020 до 2022 года.

Согласно проекту, некоторые сборы предложено увеличить более чем в сто раз по сравнению с текущими значениями: в порту Советская Гавань максимальная ставка на навигационный сбор в каботажном плавании в 177 раз выше действующей (0,07 рубля за тонну против 12,39 рубля), а в Де-Кастри – в 154 раза. Из 54 портов увеличение максимальных значений хотя бы одного из сборов в десять и более раз предлагается в 33 портах.

Как рассказал изданию представитель предприятия, ставки не индексировались с 2016 года, «вопреки поручениям правительства». В связи с этим «Росморпорт» недополучил около 4,8 млрд рублей, что снизило на 1,9 млрд рублей поступления в бюджет, а также «создало риски недофинансирования общепортовой инфраструктуры». Расходы самого «Росморпорта» при этом выросли в связи с необходимостью обновления флота, а также существенного (около 40%) роста цен на бункерное топливо.



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