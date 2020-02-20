Эвакуированных из Китая украинцев доставят в медицинский центр «Новые Санжары» в Полтавской области

20.02.2020, 10:54, Новости дня

Самолет с украинцами, которых эвакуировали из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса, приземлился в аэропорту Борисполь на дозаправку, после он отправится в Харьков. Об этом 20 февраля проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Из аэропорта в Харькове украинцев доставят специальных транспортом ГСЧС в сопровождении полиции в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

В МВД добавили, что на борту SkyUp находится 45 граждан Украины, 27 иностранцев, а также экипаж и медики.

«Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния их здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в городе Алма-Аты в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украина подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы», – заявили в пресс-службе.

По прибытии все находящиеся на борту пройдут надлежащий пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в специальной уединенной зоне аэропорта, подчеркнули в ведомстве.

«В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией соответствии с требованиями закона и решения правительственного штаба», – рассказали в пресс-службе.

В МВД призвали граждан не устраивать провокации в отношении украинцев и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства.

ТСН сообщает, что самолет не смог сесть в Харькове из-за сложных погодных условий и самолет был вынужден полететь в Киев на дозаправку.

Новость дополняется… 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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