Всемирный банк опубликовал исследование о присвоении зарубежной помощи элитами бедных стран

20.02.2020, 10:43, Новости дня

Всемирный банк опубликовал на своем сайте исследование «Присвоение зарубежной помощи элитами. Свидетельства с офшорных счетов». В документе упоминаются 22 страны, среди них – Кыргызстан и Армения.

Авторы исследования – три экономиста, один из которых – сотрудник Всемирного банка. Они изучили данные о переводах валюты из двух десятков стран, наиболее зависимых от льготных кредитов и грантов Всемирного банка. И выяснили, что как только эти страны получают помощь в существенном объеме – более 1% ВВП, – почти немедленно из них начинается отток денег в офшоры. В среднем 7,5% полученного. Но воруют, возможно, и больше, цитирует исследование BBC.

«Такие скромные масштабы – нижний порог, поскольку они учитывают только средства, отправленные на зарубежные счета, и не включают потраченное на недвижимость, предметы роскоши и так далее», – говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что если масштаб помощи увеличивается до 3% ВВП, что характерно для предельно обнищавших стран ввиду микроскопического объема их экономики, доля оттока удваивается до 15%.

В исследование попали 22 страны: Кыргызстан, Армения, Афганистан, Буркина-Фасо, Бурунди, Гана, Гайана, Гвинея-Бисау, Замбия, Мавритания, Мадагаскар, Мозамбик, Малави, Мали, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Танзания, Уганда, Эритрея и Эфиопия.

Они были выбраны потому, что объем помощи относительно размеров их экономики значителен, а местная банковская система не развита, а то и вовсе отсутствует – и потому отток хорошо заметен.

BBC отмечает, что публикации документа предшествовали скандальные обстоятельства: исследование было готово в ноябре, однако обнародовать его Всемирный банк решил только сейчас, объясняя это тем, что задержал публикацию, поскольку у него «оставались сомнения относительно обоснованности выводов».