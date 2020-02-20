В Госдуму внесли проект амнистии фигурантов «московского дела» к 75-летию Победы

20.02.2020, 10:03, Новости дня

Депутат от КПРФ Сергей Шаргунов внес в Госдуму проект амнистии к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Парламентарий предлагает освободить осужденных по «московскому делу» и прекратить дела других участников митингов оппозиции в Москве. Депутаты разных фракций Госдумы заявляют, что проект господина Шаргунова может иметь успех, пишет «Коммерсант».

Кроме того, депутат предлагает амнистировать лиц, которые совершили преступления по неосторожности, были осуждены впервые, условно, на срок до пяти лет или получили наказание, не связанное с лишением свободы, а также тех, кому неотбытая часть наказания была смягчена или составляет менее года.

«Эти люди заслуживают милосердия. Не сомневаюсь, что коллеги по фракции эту инициативу поддержат и что здравый смысл возобладает, тем более в преддверии 75-летия Победы», – заявил Шаргунов.

Ранее с похожей инициативой выступили депутаты Мосгордумы от «Яблока», КПРФ и «Справедливой России», отмечает издание.

После участия в митингах и шествиях за регистрацию оппозиционных кандидатов в Мосгордуму летом 2019 года осуждено в общей сложности 20 человек, половина получила реальные сроки. Процесс получил название «московское дело». В основном приговоры выносились за применение неопасного для здоровья насилия к росгвардейцам и полицейским. Изначально большинство фигурантов были задержаны по подозрению в массовых беспорядках, но позже обвинения переквалифицировали или сняли.