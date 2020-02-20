Мнение: Собянин поиздержался. Может, остановить реновацию?

20.02.2020, 10:38, Разное

Тем временем и в Москве происходят интереснейшие вещи. С одной стороны, зону платных парковок расширили уже почти до МКАД (иметь машину становится еще дороже, даже если ты на ней редко ездишь), а второе «новшество» вообще беспрецедентное: Собянин анонсировал появление в Москве платной дороги!

«Скорее всего, проезд по Северо-Восточной хорде будет платным, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он сказал это в эфире радиостанции «Говорит Москва». «Скорее всего, она будет платная, потому что у города на строительство этого сооружения денег нет», — звучит точная цитата. Градоначальник подтвердил, что дорога будет частично построена на средства частных компаний» — пишут «Ведомости».

Просто удивительно, какая прелесть. Во-первых, обычно, если у тебя нет денег на строительство чего-либо, то ты это что-то и не строишь; фактически Собянин в прямом эфире признался, что московское правительство затеяло строить СВХ, не имея представления, откуда на него возьмутся деньги! Прям не Собакин, а Наполеон — «надо ввязаться в бой, а там посмотрим!»

А во-вторых — Москва, получается, действительно собирается создать прецедент: сделать платные дороги в городе! Это ж какая богатая во всех смыслах идея! Не так ведь давно — 10 лет не прошло — и платные парковки во дворах казались немыслимой экзотикой; а теперь — теперь от них уже никуда не деться.

Так-то переживания Собянина насчет «отсутствия денег» парируются элементарно: не хватает на хорду — так, может, прикрутить фитилек «реновации»? Деньги сразу и появятся. Да, в Москве не будет построен десяток-другой 35-этажных «башен» — ну так, может, оно и к лучшему? Зачем в Москве повышать плотность населения — чтобы тут вообще все друг у друга на головах сидели, как в Бангладеш?

На мой взгляд, идея «платной дороги» сама по себе является надругательством — государства над обществом. Хоть в городе, хоть в чистом поле. Просто потому, что государство собирает налоги — и на них создает общественные удобства. Можно, конечно, сделать платным всё, даже выход на улицу — но тогда надо налоги отменить. Совмещать же и то, и другое можно только с народом, превращенным в бессмысленное стадо.

Хотя он ведь таким и является по факту, вот в чем беда.